المفتي: كل إنسان مسئول عما يكتبه على مواقع التواصل (فيديو)

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن علماء المسلمين بذلوا جهودا عديدة فى سبيل التوثيق والتدقيق، لأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى ضرورة أن يعلم الإنسان منهم أن نقل الأخبار يحتاج إلى عين بصيرة وعقل رشيد، فليس كل ما يقال فى شأن الدنيا أو الشريعة تنقله كخبر دون توثيق.وأضاف المفتى خلال برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن كل ما يدور حولنا من أخبار علينا أن نتبع معه فقه "فتبينوا"، ولا نساهم بنشره إلا بعدما نتوثق منه، تطبيقا لقول الله عز وجل فى كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).وأوضح أن كل إنسان مسؤول تماما عما يفعل ويكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك علينا ألا نصدق أى خبر إلا من مصدر موثوق منه، حتى لا ننشر الفسق، وإصابة الناس بالجهالة، متابعا: "الإنسان المسلم الواعى لا ينشر الإساءات دون وعى، ونحن نمر بمرحلة تحتاج إلى فقه فتبينوا".