المفتي: كل إنسان مسئول عما يكتبه على مواقع التواصل (فيديو)
الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:24 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن علماء المسلمين بذلوا جهودا عديدة فى سبيل التوثيق والتدقيق، لأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى ضرورة أن يعلم الإنسان منهم أن نقل الأخبار يحتاج إلى عين بصيرة وعقل رشيد، فليس كل ما يقال فى شأن الدنيا أو الشريعة تنقله كخبر دون توثيق.
وأضاف المفتى خلال برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن كل ما يدور حولنا من أخبار علينا أن نتبع معه فقه "فتبينوا"، ولا نساهم بنشره إلا بعدما نتوثق منه، تطبيقا لقول الله عز وجل فى كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).
وأوضح أن كل إنسان مسؤول تماما عما يفعل ويكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك علينا ألا نصدق أى خبر إلا من مصدر موثوق منه، حتى لا ننشر الفسق، وإصابة الناس بالجهالة، متابعا: "الإنسان المسلم الواعى لا ينشر الإساءات دون وعى، ونحن نمر بمرحلة تحتاج إلى فقه فتبينوا".
وأضاف المفتى خلال برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن كل ما يدور حولنا من أخبار علينا أن نتبع معه فقه "فتبينوا"، ولا نساهم بنشره إلا بعدما نتوثق منه، تطبيقا لقول الله عز وجل فى كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).
وأوضح أن كل إنسان مسؤول تماما عما يفعل ويكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك علينا ألا نصدق أى خبر إلا من مصدر موثوق منه، حتى لا ننشر الفسق، وإصابة الناس بالجهالة، متابعا: "الإنسان المسلم الواعى لا ينشر الإساءات دون وعى، ونحن نمر بمرحلة تحتاج إلى فقه فتبينوا".