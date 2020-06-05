ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بـ«عزل العجمي» لـ204

أعلن مستشفي العجمي النموذجي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا (كوفيد 19) في الإسكندرية، عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 204 حالات، بعد خروج 9 حالات تعافِ جديدة، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بها سلبية لمرتين متتاليتين.وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير المستشفى في تصريح لـ«الدستور» إنه تم اليوم تعافى 9 حالات من عزل العجمي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 204 حالات، كما تم خروج 18 حالة مستقرة لاستكمال العلاج بالعزل المنزلي، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، مع الالتزام بتعليمات العزل والمتابعة المستمرة للمرضى.وأضافت أن عدد حالات التحويل إلى المدن الشبابية والجامعية حتى الأن هو 454 حالة، يتم تحويلهم إلى الحجر الصحي بعد استقرار حالاتهم لاستئناف فترة النقاهة والعلاج لتوفير أماكن بداخل مستشفى العجمي للحالات الطارئة والتي تحتاج إلى الرعاية المركزة.ويعد مستشفى العجمي النموذجي، هو أول مقر للعزل الصحي لمصابي كورونا بالإسكندرية، ومن أحدث المستشفيات بالمدينة التي تحولت لمستشفى للعزل، ويضاهى في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه، وتبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرًا، بينها 94 سريرا للإقامة.