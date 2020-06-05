شهداء البرث.. صور منسي ورجاله على طائرات ورق في سماء المنوفية

ابتكر شباب الباجور في محافظة المنوفية، طريقة جديدة لتكريم شهداء البرث، بعدما حقق مسلسل "الاختيار" نجاحا باهرا، وترك أثرًا كبيرًا في نفوس الشباب والأسرة المصرية.حيث قام مجموعة من شباب الباجور، بصنع طائرات ورق عليها صور شهداء البرث، وأطلقوها لتحلق في السماء في مشهد أثار إعجاب الألاف على صفحات السوشيال ميديا بعد تصويره.وقال سعيد كامل أحد الشباب المشارك في الفكرة، إن الفكرة حضرت لهم بعدما حقق مسلسل الإختيار، نجاح كبير وترك لمسة في قلوب البيوت المصرية، فأقترح صديقه سامح أبو حسن عليه تنفيذ تلك الفكرة، وبالفعل تم تنفيذ ثلاث طائرات، تحمل صورًا، لشهيد عقيد أحمد منسي، الشهيد رائد أحمد شبراوي، والعسكري علي علي.وأضاف سعيد كمال، "سعيد جدا برد الفعل على انتشار الصور، وتعليقات الناس الإيجابية على الفكرة"، مؤكدًا قيامهم بتخليد صور الشهداء على طائرات أخرى في وقت لاحق، لإدخال البسمة على أسرهم، وخاصة بعد نشر زوجة الشهيد أحمد شبراوي على صفحتها بأن عمر نجل الشهيد شاهد الطائرة وسعيد بها ويريد تنفيذها.وأشار منفذ الطائرات، إلى قيامهم من قبل بتنفيذ طائرة، تحمل شعار النادي الأهلي، وتم انتشارها بشكل سريع على جروبات الأهلي ونزلت في مجلة النادي، مؤكدًا استعداده لمساعدة أي فرد يريد تنفيذ طائرة تحمل صور الشهداء.وانتشرت صناعة واستخدام الطائرات الورقية في المنوفية منذ بداية فترة الحظر، وكان قد ابتكرها الشباب ليتغلب بها على قضاء وقت الفراغ فتجد سماء القرى والمدن بالمحافظة تتزين بها حتى انتشرت مواقع على الفيسبوك لتصنيعها وترويجها للشباب والأطفال كلا حسب سنه يشتري بالحجم المناسب، حتى يستطع استخدامه.