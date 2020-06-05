إصابة 304 مدرسين وطلاب بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة التعليم لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إعادة إغلاق خمس مدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد المدارس ورياض الأطفال التي تم إغلاقها إلى 92.وأكدت تعليم الاحتلال إصابة 304 مدرسين وطلاب بفيروس كورونا المستجد، فيما تم نقل 13702 آخرين إلى العزل الصحي لمتابعة مستجدات حالتهم كمخالطين، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتضغط وزارة تعليم الاحتلال على حكومتها من أجل إعادة إغلاق المدارس كافة، نظرًا لاستمرار انتشار فيروس كورونا، بينما قرر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الاكتفاء بإغلاق المدارس التي تظهر فيها حالات إصابة فقط.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 17505 حالات، و291 حالة وفاة.وحذرت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي من اقتراب بدء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستكون أكثر ضررا وشراسة.