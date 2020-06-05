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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مصابة بكورونا واستقبال حالة جديدة بعزل ملوي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:10 م
كورونا
كورونا
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، وفاة مريضة فجر اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كرونا المستجد كوفيد 19، كما تم استقبال حالة جديدة مصابة بالفيروس.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى أن المتوفاة سيدة مسنة من أبناء محافظة بني سويف، وكانت محتجزا بالعناية المركزة بالمستشفى تحت الرعاية والملاحظة الطبية المكثفة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وأشار إلى أن المستشفى استقبل مريضا جديدا مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث يبلغ المريض 70 عاما ويقيم بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وأضاف المصدر أن المستشفى يوجد به حاليا 123 مريضا من بينهم 12 مريضا بالعناية المركزة.

الجدير بالذكر أن المستشفى لم يشهد خروج أى من الحالات التي تم شفاؤها وتعافيها منذ يوم السبت الماضي نتيجة عدم وجود تحاليل المسحات التي تؤكد تحول عينات المرضي من الإيجابية إلى السلبية من عدمه بجانب رفض مرضى المستشفى لبروتوكول العلاج الجديد والذي يقضي بإلغاء هذا التحليل والاعتماد على تحليل البي سي آر، والذي يؤكد إصابة الشخص بالفيروس من عدمه وعند التأكد من إصابته يتم وضعه داخل العزل لمدة 10 أيام على أن يتم وضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة في الثلاثة أيام الأخيرة من مدة العشرة أيام وعند التأكد من عدم معاناة المريض من ضيق في التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة يتم الإعلان عن شفائه وخروجه من المستشفي وهو ما رفضه المرضى، الأمر الذي تسبب في قيام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بوقف العمل بالبروتوكول الجديد وتجميده.

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