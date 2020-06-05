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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد عبدالرحمن يتمنى الشفاء العاجل لـ أشرف زكي (صورة)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:08 م
محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
ياسمين عباس
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شارك الفنان محمد عبدالرحمن، نجم مسرح مصر، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية متمنيًا له الشفاء.

وعلق محمد عبدالرحمن على الصورة، قائلًا: "ألف سلامة يا دكتور أشرف وشفاك الله وعفاك وحمد الله علي سلامة خروجك وربنا يحفظك لاهلك وحبايبك يا دكتور ويحفظلك قلبك اللي شايل هم الكل".

يُشار إلى أن أشرف زكي، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.

وكان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كشف عن أسباب غياب الفنانين في جنازة الفنان حسن حسنى، قائلًا: "الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له".

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