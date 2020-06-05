ضبط هاربين من تنفيذ 757 حكمًا قضائيًا بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، حملة مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها 757 حكمًا قضائيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان.وجاءت الأحكام: "ضبط 3 جنايات، و150 حكم حبس جزئي، و34 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 386 حكما بغرامات، و184 حكما بالمخالفات''.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها.