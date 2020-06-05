إقامة أول صلاة جمعة في السعودية

أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في المساجد السعودية بعد توقفها في 13 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها السلطات في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).وفتحت الجوامع والمساجد السعودية، والبالغ عددها حوالي 90، اليوم الجمعة، أبوابها لاستقبال المصلين، لتأدية صلاة الجمعة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، ما عدا مكة المكرمة.