دفن 4 أطفال غرقوا في مياه النيل بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الجمعة، بتشريح جثة 4 أطفال توفوا غرقًا في مياه النيل في منطقة كورنيش كفر العلو، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن، وتسليم الجثث لذوييهم.وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أهلية المجني عليه لسؤالهم في الواقعة، وعن تركهم في الطريق في وقت الحظر.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الضحايا هم كل من: «مازن محمد عبدالرحمن، 6 سنوات، وشقيقته رقية محمد عبدالرحمن، 8 سنوات، فاطمة هيثم حسن، مستورة عنتر، 10 سنوات» وتبين أنهم ذهبوا للسباحة واللهو معًا ولكن غرق الأول وعندما حاولوا إنقاذه غرقوا هم أيضًا.تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، من انتشال 4 جثث أطفال، لقوا حتفهم غرقا في مياه نهر النيل بكورنيش كفر العلو، بمدينة حلوان.وكان المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة كفر العلو، مفاده تعرض 4 أطفال للغرق بمياه نهر النيل.وبالانتقال والفحص وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.