هل من حق الزوجة قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟

أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سؤال: هل من حق الزوجة استرداد قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟وقالت: قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفى الزوج وفى حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.