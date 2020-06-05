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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل من حق الزوجة قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:54 م
دار الافتاء
دار الافتاء
أميرة العناني
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أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سؤال: هل من حق الزوجة استرداد قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟

وقالت: قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفى الزوج وفى حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.

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