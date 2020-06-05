في ذكرى رحيل الأنبا ابرآم.. 6 معلومات عن الأسقف «حبيب الفقراء»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد سيامة الأنبا ابرآم أسقف الفيوم والجيزة الراحل، الذي أشتهر بـ "حبيب الفقراء" لشدة اهتمامه بمساعدة المحتاجين.وتزامنًا مع الاحتفال بذكرى رحيله، ترصد "الدستور" بعض المعلومات عن الأسقف الذي عاش بين القرنين التاسع عشر والعشرين من الميلاد،- وُلد الأنبا ابرآم في دلجا التابعة لإيبارشية ملوى عام 1829 باسم بولس غبريال، وحفظ المزامير ودرس الكتاب المقدس منذ طفولته.- ذهب لدير السيدة العذراء مريم الشهير ب "المحرق"، وسيم راهبًا، ولما دعاه الأنبا ياكوبوس أسقف المنيا للخدمة حوّل المطرانية إلى مأوى للفقراء، وبقى أربعة أعوام رُسم فيها قسًا عام 1863.- حبه في الرهبنة دفعه للعودة إلى ديره، فجاءه شبان للتلمذة على يديه بلغ عددهم أربعون راهبًا، لكنه فتح باب الدير على مصراعيه للفقراء وسخر كل إمكانياته لحساب الفقراء،مما أثار غضب البعض عليه وعزل من رئاسة الدير.- طُرد الأنبا ابرآم وتلاميذه بسبب عطفة الزائد على الفقراء فكان يوزع أموال الدير علي المحتاجين، فاتجه إلى دير السيدة العذراء "البراموس" بوادي النطرون، وهناك تفرغ للعبادة ودراسة الكتاب المقدس.- في عام 1881 سيم أسقفا على الفيوم وبني سويف والجيزة، فحوّل الأسقفية إلى دار للفقراء، خصص الدور الأول من داره للفقراء، العميان، المرضى، وكان يرافقهم أثناء طعامهم اليومي ليطمئن عليهم بنفسه، كان إذ دخل عليه فقيرا مدّ يده تحت الوسادة ليعطيه كل ما يملك وأن لم يجد يعطه "شاله" أو "فروجيته".- رحل الأنبا إبرآم في يونيو عام 1914، وكان فى ودعه ما يقرب 25 الفا، وفي عام 1964 قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اعتباره قديسا بشكل رسمي وإضافة اسمه لمجمع القديسين، وتم نقل جسده إلى مزاره الحالي بدير السيدة العذراء والأنبا إبرام بالعزب، ويوجد إلى جانبه عدد من المقتنيات الشخصية والكنسية التي تخصه.