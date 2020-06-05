محافظ المنيا يبحث توسعات مصنع النسيج مع وفد «دلتا تكستايل»
الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:46 م
المنيا ـ على حسينطباعة
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع وفد مصنع "دلتا تكستايل" للمنسوجات، بحث خلاله إجراء أعمال توسعه بالمصنع، وذلك ضمن خطة المحافظة لبحث القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة، مع إزاله كافة المعوقات والمشكلات أمام المستثمرين.
ضم وفد المصنع كل من دولفور لوبيز العضو المنتدب لمصنع "دلتا تكستايل"، ودكتور محمد مرة المدير المالي والإداري للمصنع، المهندس هشام هيكل الرئيس التنفيذي للمصنع، وبحضور هيام مصطفي مدير إدارة العلاقات الدولية.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع وفد المصنع، المقترحات المقدمة لإمكانية إجراء التوسعات لاستيعاب المزيد من العمالة من أبناء محافظة المنيا، حيث ستسهم تلك التوسعات في توفير المزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.
وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المنطقة الصناعية لدراسة الموضوع وعرضه وتحديد الإمكانيات المتاحة لإجراء أعمال التوسعة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير أكبر عدد من فرص العمل لأبناء المنيا.
ضم وفد المصنع كل من دولفور لوبيز العضو المنتدب لمصنع "دلتا تكستايل"، ودكتور محمد مرة المدير المالي والإداري للمصنع، المهندس هشام هيكل الرئيس التنفيذي للمصنع، وبحضور هيام مصطفي مدير إدارة العلاقات الدولية.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع وفد المصنع، المقترحات المقدمة لإمكانية إجراء التوسعات لاستيعاب المزيد من العمالة من أبناء محافظة المنيا، حيث ستسهم تلك التوسعات في توفير المزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.
وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المنطقة الصناعية لدراسة الموضوع وعرضه وتحديد الإمكانيات المتاحة لإجراء أعمال التوسعة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير أكبر عدد من فرص العمل لأبناء المنيا.
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا