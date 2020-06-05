محافظ المنيا يبحث توسعات مصنع النسيج مع وفد «دلتا تكستايل»

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع وفد مصنع "دلتا تكستايل" للمنسوجات، بحث خلاله إجراء أعمال توسعه بالمصنع، وذلك ضمن خطة المحافظة لبحث القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة، مع إزاله كافة المعوقات والمشكلات أمام المستثمرين.ضم وفد المصنع كل من دولفور لوبيز العضو المنتدب لمصنع "دلتا تكستايل"، ودكتور محمد مرة المدير المالي والإداري للمصنع، المهندس هشام هيكل الرئيس التنفيذي للمصنع، وبحضور هيام مصطفي مدير إدارة العلاقات الدولية.وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع وفد المصنع، المقترحات المقدمة لإمكانية إجراء التوسعات لاستيعاب المزيد من العمالة من أبناء محافظة المنيا، حيث ستسهم تلك التوسعات في توفير المزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المنطقة الصناعية لدراسة الموضوع وعرضه وتحديد الإمكانيات المتاحة لإجراء أعمال التوسعة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير أكبر عدد من فرص العمل لأبناء المنيا.