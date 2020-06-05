وفاة طفلة بصعق كهربائي في سوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات "جثة هامدة" عقب إصابتها بصعق كهربائي إثر لمس سلك غير معزول أدى لمصرعها.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول "ريتاج.ا.ح" 3 سنوات "جثة هامدة" إثر صعق كهربائي.انتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث وبسؤال والد الطفلة "أبو الفتوح.ح" 33 عاما عامل، قرر أنه حال لهو نجلته المذكورة بالمنزل لامست يداها إحدى الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.