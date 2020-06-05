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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين بحادث مروري في سوهاج

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:57 ص
حادث
حادث
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شهدت قرية البلابيش قبيل دائرة مركز دار السلام بسوهاج، تصادم بين سيارة نقل مع تروسيكل مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين.

وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث المركز، وتم نقل المصابين والمتوفى لمستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى دار السلام المركزي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل" قيادة "محمود.ع.ا" 19 عاما طالب ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة نقل قيادة "شريف.و.خ" 29 عاما سائق ويقيم بناحية البلابيش المستجدة.

ونتج عن الحادث وفاة "أحمد.ع.ا" 24 عاما عامل ويقيم البلابيش قبلي دائرة المركز وإصابة كل من قائدي المركبتين، "محمد.ا.ع" 28 عاما عامل مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، والمتوفى والمصاب الثاني من مستقلي التروسيكل.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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