ضبط 4737 مخالفًا لقرار حظر التجول خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 4737 مواطنًا مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزاراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر حركة المواطنين، وذلك خلال تنفيذ أجهزة وزارة الداخلية لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.