أبرزهم أحمد حسن وزينب.. أزمات «اليوتيوبرز» في مصر بسبب جنون الشهرة

أحمد حسن وزينب

ملايين عديدة حققها الثنائي أحمد حسن وزينب فهم لا يتركون شيئا في حياتهم الخاصة إلا ويقوموا بتصويره فيديو ويشاركون به الناس، ورغم ما يحدث من هجوم شديد عليهم إلا أنهم لم يكفوا عن تصرفاتهم الغريبة التي تصنع أزمات.



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كان آخر أزمة للثنائي، هو تصوير أحمد لزوجته زينب والمحاليل الطبية في يدها، عقب حزنها على وفاة والدها، وهو الأمر الذي تسبب في هجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليهم، ليخرج أحمد حسن ويتهم المتابعين بالحقد.



"حنين حسام"

تعد الأشهر والأكثر إثارة للمشاكل على مواقع الفيديوهات، بدأ مشوارها مع الفيديوهات من خلال موقع تيك توك، حيث كانت تصنع فيديوهات تغني وترقص بها وتستفز الجمهور بشتائم مختلفة، فضلا عن استقطابها للفتيات والتي انتهى باتهامها بالدعارة واستقطاب الفتيات لتحقيق أهداف مشبوهة.



"مودة الأدهم"

حققت مودة الأدهم شهرة واسعة بعد تركها منزل والدها والعيش بمفردها وتصوير تفاصيل معيشتها، فضلًا عن فيديوهات الرقص التي انتشرت لها، لينتهي المطاف بها إلى تهديدها باقتحام بيتها، من قبل بعض المراهقين الذين يتابعونها، فضلًا عن توجيه الاتهامات إليها بفعل ما يخالف عادات وقيم المجتمع المصري.



"سما المصري"

لم تفوُت سما المصري فرصة لإثارة الجدل على أي موقع تواصل اجتماعي، فعقب انتشار موقع تيك توك، شاركت فيه معتبرة نفسها من مشاهير اليوتيوبرز في مصر، وهي الفيديوهات التي انتشرت بسرعة شديدة حتى على اليوتيوب.



ومنذ أن فرضت مصر حظر تجوال تزامنا مع تفشي فيروس كورونا بها، بدأت أزمات اليوتيوبرز تظهر بشكل واضح في المجتمع والتي انتهت بحبس أشهر اثنين على موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، هما حنين حسام ومودة الأدهم، حيث وجهت النيابة العامة خطابا للشعب المصري تطالب فيه الآباء بالحفاظ على أبنائهم.



بعد أزمة أحمد حسن وزينب نرصد أزمات كثيرة تسبب بها اليوتيوبرز في مصر، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، حيث تصدروا المشهد لتحقيق أرباح سريعة من خلال عدد من الفيديوهات التي لا تقدم أي محتوى هادف، بل يخرجون في فيديوهات لاستفزاز عدد من الجمهور وإثارة الجدل ويحققون مشاهدات عالية ومنها إلى الثراء السريع.