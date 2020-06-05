رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرزهم أحمد حسن وزينب.. أزمات «اليوتيوبرز» في مصر بسبب جنون الشهرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:35 م
أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب
سمر عبدالله
طباعة
بعد أزمة أحمد حسن وزينب نرصد أزمات كثيرة تسبب بها اليوتيوبرز في مصر، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، حيث تصدروا المشهد لتحقيق أرباح سريعة من خلال عدد من الفيديوهات التي لا تقدم أي محتوى هادف، بل يخرجون في فيديوهات لاستفزاز عدد من الجمهور وإثارة الجدل ويحققون مشاهدات عالية ومنها إلى الثراء السريع.

أحمد حسن وزينب

ملايين عديدة حققها الثنائي أحمد حسن وزينب فهم لا يتركون شيئا في حياتهم الخاصة إلا ويقوموا بتصويره فيديو ويشاركون به الناس، ورغم ما يحدث من هجوم شديد عليهم إلا أنهم لم يكفوا عن تصرفاتهم الغريبة التي تصنع أزمات.

اقرأ أيضا:

كان آخر أزمة للثنائي، هو تصوير أحمد لزوجته زينب والمحاليل الطبية في يدها، عقب حزنها على وفاة والدها، وهو الأمر الذي تسبب في هجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليهم، ليخرج أحمد حسن ويتهم المتابعين بالحقد.

"حنين حسام"
تعد الأشهر والأكثر إثارة للمشاكل على مواقع الفيديوهات، بدأ مشوارها مع الفيديوهات من خلال موقع تيك توك، حيث كانت تصنع فيديوهات تغني وترقص بها وتستفز الجمهور بشتائم مختلفة، فضلا عن استقطابها للفتيات والتي انتهى باتهامها بالدعارة واستقطاب الفتيات لتحقيق أهداف مشبوهة.

"مودة الأدهم"
حققت مودة الأدهم شهرة واسعة بعد تركها منزل والدها والعيش بمفردها وتصوير تفاصيل معيشتها، فضلًا عن فيديوهات الرقص التي انتشرت لها، لينتهي المطاف بها إلى تهديدها باقتحام بيتها، من قبل بعض المراهقين الذين يتابعونها، فضلًا عن توجيه الاتهامات إليها بفعل ما يخالف عادات وقيم المجتمع المصري.

"سما المصري"
لم تفوُت سما المصري فرصة لإثارة الجدل على أي موقع تواصل اجتماعي، فعقب انتشار موقع تيك توك، شاركت فيه معتبرة نفسها من مشاهير اليوتيوبرز في مصر، وهي الفيديوهات التي انتشرت بسرعة شديدة حتى على اليوتيوب.

ومنذ أن فرضت مصر حظر تجوال تزامنا مع تفشي فيروس كورونا بها، بدأت أزمات اليوتيوبرز تظهر بشكل واضح في المجتمع والتي انتهت بحبس أشهر اثنين على موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، هما حنين حسام ومودة الأدهم، حيث وجهت النيابة العامة خطابا للشعب المصري تطالب فيه الآباء بالحفاظ على أبنائهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

إلغاء تصريح خطيب مكافأة استهزأ بخطبة الجمعة بالبحر الأحمر

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

غرق 4 أطفال فى «نيل حلوان».. أكبرهم 10 سنوات

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

منوعات

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

الإمارات تعلن القبض على أحد أخطر قيادات العصابات الدولية

الإمارات ترسل مواد أولية إلى بريطانيا لزيادة إنتاج مستلزمات الوقاية

تردد قناة الحدث اليوم على نايل سات وأبرز البرامج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

رضوى زكي ضيفة «اقرأ معانا» عبر البث المباشر لـ«الأعلى للثقافة»

شريف صالح ناعيًا عبدالرحمن حجازي: أفنى عمره في تدقيق آلاف الكتب

مفكر عراقي ينتصر للحضارة المصرية القديمة ويعيد اكتشافها

«الأعلى للثقافة» ينعي رئيس إدارة الشئون الأدبية