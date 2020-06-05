رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مواد البناء»: التجار يقللون من أرباحهم لكسر الركود

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:49 ص
أحمد الزيني
أحمد الزيني
دعاء أبو العزم
طباعة
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك تراجع في القوى الشرائية في أسواق مواد البناء تأثرا بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور" إن أسعار الحديد والإسمنت سجلت انخفاضًا في أسعارها منذ بداية الأزمة لكسر حالة الركود وتفادي الخسائر.

وأشار إلى أن أسعار الحديد سجلت سعر من ٩٣٠٠ جنيه وحتى ٩٧٠٠ جنيه للطن من المصنع وتباع للمستهلك بسعر ٩٩٠٠ والإسمنت من ٧٢٠ جنيه وحتي ٧٧٠ جنيه للمستهلك.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن قرار وقف تراخيص البناء، يعتبر أحد قرارات الدولة الرامية لتخفيف التجمعات لتقليل خسائر كورونا موضحا أن القرار يسري على البناء دون مواد التشطيبات.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي بشكل عام تأثر بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعلينا أن نعمل على كيفية الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

وأشار إلى أن كثير من التجار يلجأون لخفض الأسعار عن معدلها الدارج في السوق لتحريك السوق والبيع بأقل هامش ربح ممكن.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة.. تفاصيل درجات الحرارة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

بعد إصابته بكورونا.. مستشار وزيرة الصحة: أباشر عملى.. وألتزم بجميع الإجراءات الوقائية

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

حالة الطقس اليوم الجمعة.. تفاصيل درجات الحرارة

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

منوعات

الإمارات تعلن القبض على أحد أخطر قيادات العصابات الدولية

الإمارات ترسل مواد أولية إلى بريطانيا لزيادة إنتاج مستلزمات الوقاية

تردد قناة الحدث اليوم على نايل سات وأبرز البرامج

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات فى الأرجنتين

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

سر غضب أحمد رامي من أم كلثوم ولماذا قرر مقاطعتها؟

«القومى للمسرح» يحتفى برئيس البيت الفنى للفنون الشعبية (صور)

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب