«مواد البناء»: التجار يقللون من أرباحهم لكسر الركود

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك تراجع في القوى الشرائية في أسواق مواد البناء تأثرا بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور" إن أسعار الحديد والإسمنت سجلت انخفاضًا في أسعارها منذ بداية الأزمة لكسر حالة الركود وتفادي الخسائر.وأشار إلى أن أسعار الحديد سجلت سعر من ٩٣٠٠ جنيه وحتى ٩٧٠٠ جنيه للطن من المصنع وتباع للمستهلك بسعر ٩٩٠٠ والإسمنت من ٧٢٠ جنيه وحتي ٧٧٠ جنيه للمستهلك.وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن قرار وقف تراخيص البناء، يعتبر أحد قرارات الدولة الرامية لتخفيف التجمعات لتقليل خسائر كورونا موضحا أن القرار يسري على البناء دون مواد التشطيبات.وأوضح أن الاقتصاد العالمي بشكل عام تأثر بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعلينا أن نعمل على كيفية الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.وأشار إلى أن كثير من التجار يلجأون لخفض الأسعار عن معدلها الدارج في السوق لتحريك السوق والبيع بأقل هامش ربح ممكن.