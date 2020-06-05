«قرقاش»: أسباب الأزمة مع قطر معروفة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن الخليج لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل أزمة قطر، مؤكدًا أن دخول تلك الأزمة ذكراها الثالثة "لا يستحق التعليق".وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه".وأضاف أن أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه، ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل.