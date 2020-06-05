27 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أكدت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، رصد 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8030 حالة في المغرب.وأوضحت الوزارة - في بيان - أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 261619 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.وأضافت أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 208، كما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7215 حالة.