إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص برش خرطوش وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمركز دار السلام جنوب سوهاج.تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية الخيام دائرة المركز.تبين من التحريات أن المشاجرة بين كل من "عمر. ع" 13 عامًا، مصابًا برش خرطوش متفرق بالجسم، "عبدالمكين. أ" 50 عامًا، "أحمد. ع" 18 عامًا مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "هشام. ع" 21 عامًا "طرف أول"، وكل من "حسام. ع" 27 عامًا، "رانيا. ح" 13 عامًا مصابين برش خرطوش بالجسم، "حمادة. ع" 40 عامًا مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم طرف ثانى.وتم ضبط طرفي المشاجرة، وفي حيازة الرابع من الطرف الأول بندقية خرطوش، والثالث من الطرف الثاني بحوزته بندقية آلية، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية، ما أدى لحدوث الإصابات.جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضرًا بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيقات.