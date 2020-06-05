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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«هنقضي عليها» تنظم مسابقة للأطفال بعنوان «بالفن نهزم كورونا»

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:43 ص
هنقضي عليها
هنقضي عليها
أشرف لاشين
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أعلن المهندس حازم الجندي، راعي مبادرة "هنقضي عليها" الرقمية، لدعم الدولة والرد على الشائعات التى يطلقها أعداء الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أسسها عدد من الشباب، عن تنظيم مسابقة لمواجهة فيرس كورونا تحت عنوان "بالفن نهزم الكورونا" مخصصة للأطفال.

وعبر "الجندي"، في بيان، اليوم عن سعادته بردود الأفعال علي المسابقة الفنية، خاصة بعد إعلان مبادرة "هنقضي عليها" الرقمية أن الفنان التشكيلي المصري هشام طه سيقوم بتحكيم المسابقة.

وأشار إلى أنه تم اختيار أفضل اللوحات وأخذ في الاعتبار مدى شعبية اللوحة، في عملية تقييم الأعمال المقدمة من جانب الأطفال المشاركين.

وبعد انتهاء التقييم الفني والتصويت من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم إعلان فوز الطفل فارس محمد عباس نوفل ( ١٢ سنة - بورسعيد )،جمانة إسلام، ٨ سنوات، مدينة العبور، والطفل يوسف مصطفى رجب ( ٩ سنوات- الفيوم )

وشدد مؤسس المباردة، على أهمية الفن في مواجهة فيروس كورونا، فهو يعتبر سلاحا لا يقل أهمية عن أسلحة المواجهة الأخرى، موضحا أن تلك التجربة ستتكرر علي نطاق أوسع في الأيام المقبلة.

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