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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف العمل ببروتوكول العلاج الجديد في عزل ملوي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:43 ص
مستشفى
مستشفى
المنيا ـ على حسين
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تشهد مستشفى عزل ملوي بمحافظة المنيا حالة من التذمر من بعض المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذين يرفضون الخروج من المستشفى بعد تطبيق بروتوكول العلاج الجديد، والذي أقرته وزارة الصحة، والذي لا يتضمن إجراء تحاليل المسحة لهم للتأكد من شفائهم.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى أنه كان من المفترض أن يكون هناك ما يقرب من 33 مريضا من المقرر خروجهم من المستشفي بعد شفائهم وتعافيهم طبقا للبروتوكول الجديد الذي أقرته وزارة الصحة، والذي يتضمن إجراء تحليل البي سي آر للتأكد من أنهم مصابين بالفيروس وإدخالهم للعزل ووضعهم تحت العلاج والملاحظة لمدة 10 أيام، وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة من مدة عزلهم يتم ملاحظتهم ومتابعتهم وإذا لم تكن هناك مشاكل في التنفس أو ارتفاع درجة الحرارة للمريض يتم إخراجه دون إجراء تحليل المسحة.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة مرضى يرفضون تطبيق هذا البروتوكول عليهم، بينما سيتم نقل 7 حالات للمدينة الجامعية بمحافظة بني سويف.

ومن ناحيتها أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارا للمستشفى بإيقاف بدء العمل بالبروتوكول الجديد، وتأجيله لحين صدور تعليمات أخرى في هذا الشأن.

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