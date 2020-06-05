الإمارات تعلن القبض على أحد أخطر قيادات العصابات الدولية

أعلن جهاز أمن الدولة في دبي، اليوم الجمعة، أنه اعتقل في عملية نوعية الأربعاء الماضي، الدنماركي الجنسية أمير فاتن مكي وادي، الذي يعد أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة.وقال مسؤول في جهاز أمن الدولة في دبي: "نفذنا عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض على المطلوب، أمير فاتن مكي وادي، وتسليمه للجهة القضائية المختصة".وشدد المسؤول في جهاز أمن الدولة على أن "أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته لم ولن يسمحوا لأي عناصر إجرامية مهما كانت خطورتها أو درجة إتقانها في التخفي، بالإفلات من قبضة القانون".وأضاف أن "الإمارات مستمرة في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بمختلف الأجهزة الأمنية حول العالم".