شفاء 18 مصابًا من كورونا بـ«عزل أبوقير»

أعلنت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، عن خروج 18 حالة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع عدد حالات المتعافين والخروج إلي 409 بعد قضاء فترة "النقاهة" وشفائهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.واحتفل الطاقم الطبي، بخروج 18 حالة جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وأن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفي الحجر بأبوقير ارتفعت بعد قضاء فتره النقاهة وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة.يذكر أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة المحولين لحجر أبوقير إلى 454 حالة نقاهة.