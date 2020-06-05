أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأسواق.. عيار 18 بـ 661 جنيها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم





اقرأ أيضا..

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ٥ يونيو ٢٠٢٠، حالة من الاستقرار في الأسواق بعد ارتفاع أمس مرتين متتاليتين بسبب إقبال المستثمرين.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق لأسعار الذهب بعدما سجلت ارتفاع أمس في التعاملات الصباحية والمسائية بقيمة 5 جنيهات.وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الذهب سجلت سعر ١٧١٦ دولار الأوقية العالمية.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك استقرار في سعر الجنية الذهب حيث سجل ٦١٧٦ جنيه.وأشار إلى أن عيار ١٨ سجل نحو ٦٦١ جنيهًا، وسجل عيار ٢١ نحو ٧٧٢ جنيهًا وسجل عيار ٢٤، ٨٨٢ جنيهًا.وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، وإقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار.أما على المستوي المحلي، فيعتبر سوق الذهب يشهد حالة من الركود في البيع بسبب تغير أولويات المستهلكين، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وتأثر المستهلكين.