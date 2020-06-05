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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأسواق.. عيار 18 بـ 661 جنيها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:14 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ٥ يونيو ٢٠٢٠، حالة من الاستقرار في الأسواق بعد ارتفاع أمس مرتين متتاليتين بسبب إقبال المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق لأسعار الذهب بعدما سجلت ارتفاع أمس في التعاملات الصباحية والمسائية بقيمة 5 جنيهات.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الذهب سجلت سعر ١٧١٦ دولار الأوقية العالمية.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك استقرار في سعر الجنية الذهب حيث سجل ٦١٧٦ جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وأشار إلى أن عيار ١٨ سجل نحو ٦٦١ جنيهًا، وسجل عيار ٢١ نحو ٧٧٢ جنيهًا وسجل عيار ٢٤، ٨٨٢ جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، وإقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار.

أما على المستوي المحلي، فيعتبر سوق الذهب يشهد حالة من الركود في البيع بسبب تغير أولويات المستهلكين، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وتأثر المستهلكين.

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