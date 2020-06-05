إصابة 3 إثر انقلاب سيارة نقل بصحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء انقلاب سيارة نقل بالكيلو ٥٦ اتجاه القاهره الطريق الصحراوي بوادى النطرون محافظة البحيرة.البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي ومصابين.وانتقلت، على الفور، الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من "محمد ب ن "٤٠ سنة، و" أحمد م ا" ٢٤ سنة، و"محمد ع د" ٢٣ سنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.