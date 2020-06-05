تجديد حبس 4 متهمين ضُبطوا بربع كيلو من مخدر الآيس

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس 4 عناصر إجرامية ضبط بحوزتهم كمية من مادة الآيس المخدرة قبل ترويجها على عملائهم في منطقة الأميرية، 45 يوما على ذمة التحقيقات.كان قسم شرطة الأميرية أثناء تفقد الحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط أربعة أشخاص لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة حال استقلالهم سيارة ملاكى.وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس وزنت 250 جراما، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.