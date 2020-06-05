ضبط 102 أطنان كبده فاسدة بالجيزة

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابيه بالوزارة ومديريات التموين لمتابعه الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطن.شن قطاع التجارة الداخلية حملات مكثفة في الجيزة، اسفرت عن ضبط ١٠٢أطنان كبده غير صالحة للاستهلاك، بعدد ٧٤٨٨ كرتونه، داخل أحد التلاجات في كفر الجبل بالهرم.وتم ضبط مصنع وتلاجة داخل إحدى الفيلات بالمنصورية يقوم بإعاده تدوير الدواجن واللحوم والكبدة المجمدة، أيضا اللحوم المصنعة ويعاد تعبئتها بأسماء وبيانات وهميه.وقد تم عرض المضبوطات علي النيابة لاستصدار قرار بإعدامها.