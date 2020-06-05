البنوك القطرية تعجز عن تحصيل مديونيات العملاء (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد مقاطعة أربعة دول أعلنتها كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين تدخل عامها الرابع، لتضع الاقتصاد القطري في أسوأ أزمة يتعرض لها منذ ثلاث سنوات.وأشار التقرير، إلى أنه رغم كل محاولات الحكومة القطرية لتفادي ونفي كل تلك الأزمات إلا أن مؤشراتها دائمًا ما تكشف عن الأوضاع السيئة التي تتعرض لها.ووصل إجمالي الدين الخارجي إلى أكثر من 53 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، في وقت بلغ إجمالي متطلبات البنوك على القطاعين العام والخاص حتى نهاية فبراير الماضي أكثر من 266 مليار دولار.وتتمثل مطالبات البنوك في نحو 84 مليار دولار من الديون المستحقة على القطاع الحكومي القطري، ونحو 288 مليار دولار على الأفراد والشركات.أما الأزمات الاقتصادية الناجمة عن المقاطعة العربية ضاعفت من حدتها انتشار فيروس كورونا، ليعجز القطاع المصرفي عن تحصيل أقساط القروض المستحقة لتتجه الحكومة لمساعدة البنوك من خلال تقديم ضمانات مالية بقيمة 825 مليون دولار.