الثانوية العامة ٢٠٢٠.. «التعليم» تُسلم استراحات المراقبين الأسبوع القادم





الثانوية العامة ٢٠٢٠ تقوم مديريات التعليم إرسال صور التجهيزات، وفيديوهات للاستراحات، وتقرير عن معدات الوقاية من مخاطر فيروس كورونا للادارة العامة للامتحانات بالوزارة، وللدكتور رضا حجازي م ستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، لتوثيقها عبر موقع الوزارة.



ففي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قال محمد عطيه وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، اإنه تقرر تقسيم الإدارات التعليمية التابعة للمديرية والبالغ عددها إلى ٣٢ إدارة تعليمية إلى مناطق، على أن يكون لكل منطقة مسئوله عن أعداد تقرير بشأن تجهيز الااستراحات بداية من السبت القادم، على أن يتم إرسال تقارير مصورة بالتجهيزات النهائية للاستراحات لغرفة العمليات بالمديرية خلال الأيام القادمة.



ووجه وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، مديري الإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية، والتعقيم المستمر للحجرات مع توفر المواد المطهرة وجهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد، إضافة إلى التأكيد علي مسئولى الاستراحات باستكمال تجهيز وتوفير الاحتياجات، مشيرا إلي انتهاء أعمال الصيانه والسباكة والكهرباء.



على صعيدآ متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة خالد حجازى وكيل الوزارة بالمحافظة، الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة للمشاركين في اعمال امتحانات الثانويه العامة والدبلومات الفنية.



قال حجازى، اإنه تم تخصيص ٥٥ استراحة على مستوى المحافظة في ٢٠ إدارة تعليمية بزبادة عشرين استراحة عن المعتاد سنويا منها ٣٠ استراحة مخصصة للرجال ٢٥ استراحة للسيدات مخصص لها اجمالى ١٤١١ سرير وكاملة التجهيزات. تقوم مديريات التعليم إرسال صور التجهيزات، وفيديوهات للاستراحات، وتقرير عن معدات الوقاية من مخاطر فيروس كورونا للادارة العامة للامتحانات بالوزارة، وللدكتور رضا حجازي م، لتوثيقها عبر موقع الوزارة.ففي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قال محمد عطيه وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، اإنه تقرر تقسيم الإدارات التعليمية التابعة للمديرية والبالغ عددها إلى ٣٢ إدارة تعليمية إلى مناطق، على أن يكون لكل منطقة مسئوله عن أعداد تقرير بشأن تجهيز الااستراحات بداية من السبت القادم، على أن يتم إرسال تقارير مصورة بالتجهيزات النهائية للاستراحات لغرفة العمليات بالمديرية خلال الأيام القادمة.ووجه وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، مديري الإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية، والتعقيم المستمر للحجرات مع توفر المواد المطهرة وجهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد، إضافة إلى التأكيد علي مسئولى الاستراحات باستكمال تجهيز وتوفير الاحتياجات، مشيرا إلي انتهاء أعمال الصيانه والسباكة والكهرباء.على صعيدآ متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة خالد حجازى وكيل الوزارة بالمحافظة، الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة للمشاركين في اعمال امتحانات الثانويه العامة والدبلومات الفنية.قال حجازى، اإنه تم تخصيص ٥٥ استراحة على مستوى المحافظة في ٢٠ إدارة تعليمية بزبادة عشرين استراحة عن المعتاد سنويا منها ٣٠ استراحة مخصصة للرجال ٢٥ استراحة للسيدات مخصص لها اجمالى ١٤١١ سرير وكاملة التجهيزات.



الثانوية العامة ٢٠٢٠ وأضاف أنه تم تخصيص ٢ عامل لكل استراحة بجانب التطهير والتعقيم اليومي أكثر من مرة وتوفر كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.



كما تم زيادة عدد الاستراحات عن السنوات السابقة نظرا لجائحه كرونا التى تمر بها البلاد واتباعا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم.



وجهه وكيل مديرية التعليم بالجيزة، مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة والشاملة للقائمين على الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات والاحتياطات.



وفي نفس السياق، تابع حجازى تجهيز لجان التقدير ومقارها التي وصل عددها إلى ٨٠ قاعة للتصحيح وفرشها والتطهير مستمر بهم وتوفير وسائل التهوية وااتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجازه على أكمل وجه مع عقد برتوكول مع وزارة الداخليه لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.



في ذات السياق، قال الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التعليم بمحافظة قنا، اإنه جاري الانتهاء من تجهيز ٤٤ استراحة على مستوى الإدارات التعليمية التسعة التابعة للمديرية، مضيفًا أنه جاري اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه بتعقيم اللجان دوريا والاستراحات الخاصة بالمعلمين بالتعاون مع المحافظة بحيث تكون الاستراحات جاهزة بشكل لائق لاستقبال المعلمين قبل بداية الامتحانات.



وأشار إلى أن عدد اللجان الامتحانية في المحافظة بلغ 65 لجنة أساسية و١٠ لجان احتياطية للطوارئ، حيث سيؤدي الامتحانات في المحافظة ١٧ ألف طالب ٨٢١.

في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠، تنتهي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات خلال الأسبوع القادم من تجهيز وأعداد الاستراحات المخصصة لاستقبال المعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 المقرر لها أن تنطلق يوم ٢١ يونيو الجاري بعد تأجيلها إلى مدة أسبوعين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.