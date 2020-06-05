الثانوية العامة ٢٠٢٠.. «التعليم» تُسلم استراحات المراقبين الأسبوع القادم

الثانوية العامة ٢٠٢٠.. «التعليم» تُسلم استراحات المراقبين الأسبوع القادم
الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:04 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠، تنتهي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات خلال الأسبوع القادم من تجهيز وأعداد الاستراحات المخصصة لاستقبال المعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 المقرر لها أن تنطلق يوم ٢١ يونيو الجاري بعد تأجيلها إلى مدة أسبوعين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ففي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قال محمد عطيه وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، اإنه تقرر تقسيم الإدارات التعليمية التابعة للمديرية والبالغ عددها إلى ٣٢ إدارة تعليمية إلى مناطق، على أن يكون لكل منطقة مسئوله عن أعداد تقرير بشأن تجهيز الااستراحات بداية من السبت القادم، على أن يتم إرسال تقارير مصورة بالتجهيزات النهائية للاستراحات لغرفة العمليات بالمديرية خلال الأيام القادمة.
ووجه وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، مديري الإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية، والتعقيم المستمر للحجرات مع توفر المواد المطهرة وجهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد، إضافة إلى التأكيد علي مسئولى الاستراحات باستكمال تجهيز وتوفير الاحتياجات، مشيرا إلي انتهاء أعمال الصيانه والسباكة والكهرباء.
على صعيدآ متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة خالد حجازى وكيل الوزارة بالمحافظة، الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة للمشاركين في اعمال امتحانات الثانويه العامة والدبلومات الفنية.
قال حجازى، اإنه تم تخصيص ٥٥ استراحة على مستوى المحافظة في ٢٠ إدارة تعليمية بزبادة عشرين استراحة عن المعتاد سنويا منها ٣٠ استراحة مخصصة للرجال ٢٥ استراحة للسيدات مخصص لها اجمالى ١٤١١ سرير وكاملة التجهيزات.
كما تم زيادة عدد الاستراحات عن السنوات السابقة نظرا لجائحه كرونا التى تمر بها البلاد واتباعا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم.
وجهه وكيل مديرية التعليم بالجيزة، مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة والشاملة للقائمين على الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات والاحتياطات.
وفي نفس السياق، تابع حجازى تجهيز لجان التقدير ومقارها التي وصل عددها إلى ٨٠ قاعة للتصحيح وفرشها والتطهير مستمر بهم وتوفير وسائل التهوية وااتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجازه على أكمل وجه مع عقد برتوكول مع وزارة الداخليه لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.
في ذات السياق، قال الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التعليم بمحافظة قنا، اإنه جاري الانتهاء من تجهيز ٤٤ استراحة على مستوى الإدارات التعليمية التسعة التابعة للمديرية، مضيفًا أنه جاري اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه بتعقيم اللجان دوريا والاستراحات الخاصة بالمعلمين بالتعاون مع المحافظة بحيث تكون الاستراحات جاهزة بشكل لائق لاستقبال المعلمين قبل بداية الامتحانات.
وأشار إلى أن عدد اللجان الامتحانية في المحافظة بلغ 65 لجنة أساسية و١٠ لجان احتياطية للطوارئ، حيث سيؤدي الامتحانات في المحافظة ١٧ ألف طالب ٨٢١.
الثانوية العامة ٢٠٢٠تقوم مديريات التعليم إرسال صور التجهيزات، وفيديوهات للاستراحات، وتقرير عن معدات الوقاية من مخاطر فيروس كورونا للادارة العامة للامتحانات بالوزارة، وللدكتور رضا حجازي مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، لتوثيقها عبر موقع الوزارة.
ففي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قال محمد عطيه وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، اإنه تقرر تقسيم الإدارات التعليمية التابعة للمديرية والبالغ عددها إلى ٣٢ إدارة تعليمية إلى مناطق، على أن يكون لكل منطقة مسئوله عن أعداد تقرير بشأن تجهيز الااستراحات بداية من السبت القادم، على أن يتم إرسال تقارير مصورة بالتجهيزات النهائية للاستراحات لغرفة العمليات بالمديرية خلال الأيام القادمة.
ووجه وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، مديري الإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية، والتعقيم المستمر للحجرات مع توفر المواد المطهرة وجهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد، إضافة إلى التأكيد علي مسئولى الاستراحات باستكمال تجهيز وتوفير الاحتياجات، مشيرا إلي انتهاء أعمال الصيانه والسباكة والكهرباء.
على صعيدآ متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة خالد حجازى وكيل الوزارة بالمحافظة، الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة للمشاركين في اعمال امتحانات الثانويه العامة والدبلومات الفنية.
قال حجازى، اإنه تم تخصيص ٥٥ استراحة على مستوى المحافظة في ٢٠ إدارة تعليمية بزبادة عشرين استراحة عن المعتاد سنويا منها ٣٠ استراحة مخصصة للرجال ٢٥ استراحة للسيدات مخصص لها اجمالى ١٤١١ سرير وكاملة التجهيزات.
الثانوية العامة ٢٠٢٠وأضاف أنه تم تخصيص ٢ عامل لكل استراحة بجانب التطهير والتعقيم اليومي أكثر من مرة وتوفر كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.
كما تم زيادة عدد الاستراحات عن السنوات السابقة نظرا لجائحه كرونا التى تمر بها البلاد واتباعا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم.
وجهه وكيل مديرية التعليم بالجيزة، مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة والشاملة للقائمين على الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات والاحتياطات.
وفي نفس السياق، تابع حجازى تجهيز لجان التقدير ومقارها التي وصل عددها إلى ٨٠ قاعة للتصحيح وفرشها والتطهير مستمر بهم وتوفير وسائل التهوية وااتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجازه على أكمل وجه مع عقد برتوكول مع وزارة الداخليه لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.
في ذات السياق، قال الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التعليم بمحافظة قنا، اإنه جاري الانتهاء من تجهيز ٤٤ استراحة على مستوى الإدارات التعليمية التسعة التابعة للمديرية، مضيفًا أنه جاري اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه بتعقيم اللجان دوريا والاستراحات الخاصة بالمعلمين بالتعاون مع المحافظة بحيث تكون الاستراحات جاهزة بشكل لائق لاستقبال المعلمين قبل بداية الامتحانات.
وأشار إلى أن عدد اللجان الامتحانية في المحافظة بلغ 65 لجنة أساسية و١٠ لجان احتياطية للطوارئ، حيث سيؤدي الامتحانات في المحافظة ١٧ ألف طالب ٨٢١.