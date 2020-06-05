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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تاجر مخدرات ينهى حياة موظف فى ماسبيرو بـ«صخرة»

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:21 ص
ماسبيرو
ماسبيرو
هدير مصطفي
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شهدت منطقة منشأة ناصر واقعة مأساوية عقب مقتل موظف في ماسبيرو على يد تاجر مخدرات أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة لموظف عقب مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين نشوب مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى "جمال" الشهير بجمال "إمبز" لرفض الأخير دفع أجرة السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالي من ذلك نشبت بينهما مشاجرة وفور تدخل المجني عليه ويدعى "علاء. أ. ع" الشهير بـ"الأستاذ" ويبلغ من العمر ٥٠ سنة موظف بمبنى ماسبيرو قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده.

وعقب ذلك تطورت المشاجرة، وصعد على أثرها المتهم إلى أعلى المنزل وألقى كتلة من الصخر على المجني عليه إلا أنَّ المرة الأول لم تصبه، فألقى واحدة أخرى أصابته في رأسه مما تسبب في ارتجاج له في المخ وعلى إثر ذلك توفي في الحال وفر المتهم هاربًا.

وتم إخطار اللواء اشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وأمر بتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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