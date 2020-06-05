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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحركات برلمانية للضغط على «التعليم» لتأجيل امتحانات الثانوية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:21 ص
طلاب
طلاب
عائشة حسن
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تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات عاجلة واقتراحات برغبة بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة حفاظًا على حياة الطلاب وعدم تعريضهم للخطر.

وتوجه النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ضرورة تأجيل امتحانات الثانوية العامة، نظرا لإعلان إجرائها في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف كمال، في بيانه، أن الدولة عليها إيجاد بديل لإجراء امتحانات الثانوية العامة في هذا التوقيت، أو تأجيلها لحين انتهاء فترة تفشي فيروس كورونا في مصر، والتي من المرجح أن نشهدها خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يحتمل الموافقة على أداء الامتحانات خوفا على صحة الطلاب وأولياء الأمور.

ولفت إلى صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل اللجان نتيجة عدم توفر المساحات والأعداد الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التي تساعد على انتشار الفيروس.

من جانبه تقدم النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، متسائلا عن تفسير التناقض بين قرار وزير التربية والتعليم بإرجاء امتحانات الثانوية العامة إلى 21-6-2020 نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد والإصرار على ذلك الموعد رغم ازدياد حالات الإصابة، وبالتالى حالات الوفاة وهو أمر غير مفهوم ويحتاج إلى توضيح.

وأوضح الغول، في بيان له، أنه ليسj هناك جريمة أكبر من تعريض حياة آلاف الطلاب المصريين وأسرهم لخطر الإصابة بوباء كورونا ولا قدر الله الوفاة.

وشدد إلى ضرورة أن يجلس الوزراء المعنيون مع بعضهم البعض ويقرروا هل نحن في مرحلة الذروة لوباء كورونا، وعلينا الحذر واتخاذ أعلى درجات الحماية كما تحذر وزارة الصحة, أم أن الأمور ليست بهذا السوء، ويمكن تجميع ما يتجاوز 600 ألف شخص لمدة شهر تقريبًا دون خوف من انتشار الوباء القاتل كما تصرح وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا على ضرورة قراءة الدستور جيدًا من الوزراء قبل الإدلاء بتصريحات مهمة.

وبدوره، طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، باتخاذ قرار فوري بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة معينة لحين استقرار الأوضاع، ونجاح الدولة في محاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه.

وأوضح "طلعت" في طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التأجيل يأتي في ظل استمرار إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، خصوصا وأن الطلاب لم يتمكنوا من الانتهاء من كل المقررات التعليمية.

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