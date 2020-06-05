إخماد حريق شقة فى التجمع الثالث

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالتجمع الثالث، بالقاهرة الجديدة.وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الثالث، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، والسيطرة على الحريق وإخماده.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.