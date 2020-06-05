رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا عن جهود «صوتك مسموع» خلال مايو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:56 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
طباعة
تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوى المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الاستجابة لها.

وقال الوزير إن عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى، وتم الرد على 1112 شكوى بنسبة 73 % وجار حل 409 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأضاف شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 حتى أبريل الماضى أكثر من 151 ألفا و378 رسالة منها 34 ألفا و418 شكوى، وتم حل 32 ألفا و901 شكوى بنسبة 95.9 % وجار حل باقى الشكاوى.

وأشار شعراوى، إلى كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.

وفى السياق ذاته، قال وزير التنمية المحلية إنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تلقت مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضى وحتى نهاية مايو 2020 حوالى ٨٤٥٩ شكوى ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة.

وأوضح "شعراوى" أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إغلاق المقاهى والكافيهات، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق ومنع التجمعات.

وأشاد "شعراوى" بجهود العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكل المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين فى خمسة محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" (01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك". (www.facebook.comsotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

موضوعات متعلقة

من الارتباط للضرب المبرح.. أزمات شيرين وحسام حبيب «عرض مستمر»

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

إلغاء تصريح خطيب مكافأة استهزأ بخطبة الجمعة بالبحر الأحمر

الصين تسجل 5 إصابات بفيروس كورونا

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

شقيق شيرين يكشف حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

منوعات

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات فى الأرجنتين

استئناف الزيارات للوحة «جرنيكا» لبيكاسو بإسبانيا

ارتفاع ضغط الدم يزيد احتمالية الوفاة بكورونا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالتفصيل

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يحتفى برئيس البيت الفنى للفنون الشعبية (صور)

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»