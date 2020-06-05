وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا عن جهود «صوتك مسموع» خلال مايو
الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:56 ص
أحمد أبو المحاسنطباعة
تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوى المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الاستجابة لها.
وقال الوزير إن عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى، وتم الرد على 1112 شكوى بنسبة 73 % وجار حل 409 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
وأضاف شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 حتى أبريل الماضى أكثر من 151 ألفا و378 رسالة منها 34 ألفا و418 شكوى، وتم حل 32 ألفا و901 شكوى بنسبة 95.9 % وجار حل باقى الشكاوى.
وأشار شعراوى، إلى كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.
وفى السياق ذاته، قال وزير التنمية المحلية إنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تلقت مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضى وحتى نهاية مايو 2020 حوالى ٨٤٥٩ شكوى ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة.
وأوضح "شعراوى" أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إغلاق المقاهى والكافيهات، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق ومنع التجمعات.
وأشاد "شعراوى" بجهود العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكل المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين فى خمسة محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" (01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك". (www.facebook.comsotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.
وقال الوزير إن عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى، وتم الرد على 1112 شكوى بنسبة 73 % وجار حل 409 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
وأضاف شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 حتى أبريل الماضى أكثر من 151 ألفا و378 رسالة منها 34 ألفا و418 شكوى، وتم حل 32 ألفا و901 شكوى بنسبة 95.9 % وجار حل باقى الشكاوى.
وأشار شعراوى، إلى كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.
وفى السياق ذاته، قال وزير التنمية المحلية إنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تلقت مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضى وحتى نهاية مايو 2020 حوالى ٨٤٥٩ شكوى ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة.
وأوضح "شعراوى" أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إغلاق المقاهى والكافيهات، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق ومنع التجمعات.
وأشاد "شعراوى" بجهود العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكل المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين فى خمسة محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" (01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك". (www.facebook.comsotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.