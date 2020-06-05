الطلب الصناعى فى ألمانيا يسجل تراجعا قياسيا فى أبريل

تراجعت طلبيات المصانع الألمانية في أبريل الماضي على نحو قياسي على خلفية أزمة جائحة كورونا.فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الطلبات الصناعية في أكبر اقتصاد في أوروبا تقلصت بنسبة 8ر25% في أبريل الماضي، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 15% في مارس الماضي.وكان المحللون توقعوا انخفاضا بنسبة 9ر19% في أبريل الماضي، الذي كانت فيه الحياة العامة والاقتصادية مغلقة إلى حد كبير للحد من تفشي جائحة كورونا.وبحسب بيانات المكتب، فإن هذا أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1991.