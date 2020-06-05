حملة لهدم «أبراج الحمام» فوق أسطح منازل بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة موسعة، صباح اليوم الجمعة؛ لرصد ومتابعة إزالة المخالفات المقامة فوق أسطح المباني والعمارات السكنية.وأسفرت الحملات عن هدم وإزالة 4 أبراج حمام مقامة فوق أسطح عمارات بمنطقتي بنك الإسكان وشباب الخريجين، بعدما أزالها أصحابها طواعية، لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما جرى تحرير عدد من المحاضر لأصحاب أبراج حمام أخرى بمناطق النور والإسراء لإلزامهم بإزالة هذه المخالفات.ومن جانبه، شدد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على استمرار هذه الحملات لإزالة كل المخالفات البيئية بمناطق الحي، مؤكدًا أن عدم الالتزام بإزالة المخالفة طواعية يعرض صاحبها للمسائلة القانونية، والتحويل إلى النيابة العسكرية.