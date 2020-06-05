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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 90 ألف مصاب بكورونا فى باكستان

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:40 ص
كورونا
كورونا
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان إلى 90 ألفا و290 حالة، وذلك بعد تأكيد إصابات جديدة في مختلف المحافظات.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس ارتفعت أيضا إلى 1838 حالة بعد وفاة عدد من الحالات الجديدة.

وكانت الحكومة الباكستانية قد قررت، أمس الخميس، إلغاء الحجر الصحي للباكستانيين العائدين من الخارج وإرسالهم إلى منازلهم بدلا من ذلك بعد الخضوع لفحص طبي واختبار في المطارات، وذلك نظرا للقدرة الاستيعابية في مراكز الحجر الصحي التي تتضاءل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.. كما صرحت مصادر في قطاع الطيران الباكستاني بأن الحكومة غيرت الإجراءات التشغيلية الأساسية بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق وقيود السفر التي تم فرضها بسبب الفيروس.

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