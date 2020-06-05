تحرير 15 محضرًا لمخالفي حظر التجوال فى سنورس بالفيوم

نفذ مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حملة تحت إشراف اللواء عبدالقادر النورى، سكرتير عام المحافظة، وبرئاسة المهندس محمود هاشم، رئيس المركز، وبحضور سعيد عوض، نائب رئيس المركز، بالتعاون مع قوات الشرطة؛ لمتابعة التزام المواطنين، والمحال التجارية بحظر التجوال، والقيام بأعمال النظافة والتطهير، بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة، والنظافة.وأسفرت الحملة عن متابعة سير العمل بمستشفى سنورس المركزي، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتحرير عدد 15 محضرًا للمواطنين لمخالفتهم حظر التجوال بمدينة سنورس، عن طريق مركز الشرطة.وتمكنت الحملة من غلق مقهى ومصادرة المعدات، ورفع 18 حالة إشغال بحرم الطريق العام، وتحرير 4 محاضر كسر حظر لمحال تجارية، وتوقيف 3 تكاتك بطريق الوحدة المحلية لمركز سنورس، ومتابعة لحملة النظافة المسائية بمدينة سنورس، ورفع 33 طن قمامة و15 طن أتربة بالمكنسة، ومخلفات بناء، بالإضافة إلى رفع 273 طن قمامة بالفترة الصباحية من مدينة سنورس وقرى المركز.