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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سحب الرخص وغرامة على سائقى سفاجا حال عدم ارتداء الكمامة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:30 ص
سفاجا
سفاجا
كتب- علي عواد
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شددت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في وسائل المواصلات الداخلية والخارجية للمدينة، مشيرة إلى أن جميع الجهات المختصة أجمعت على أن ارتداء الكمامة هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من كورونا، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن تهدف الحد من انتشار العدوى.

وأضافت رئيس المدينة- في بيان لها أنه تم التنبيه على جميع السائقين والعاملين بالمواقف على ضرورة ارتداء الكمامة وعدم السماح للمواطنين باستقلال سيارات الأجرة دون ارتدائهم للكمامات، وحذرت السائقين من أنه سيتم تطبيق القانون وتحصيل الغرامات على كل من يخالف هذه التعليمات.

وأوضحت المغربي أنه تم نشر وتثبيت لافتات بجميع المواقف للتنبيه على أن السائق الذي لا يلتزم بارتداء الكمامة سيتم سحب رخصة القيادة وخط سير السرفيس منه والإيقاف لمدة شهر كعقوبة إدارية إلى جانب غرامة مالية، مشيرة إلى أن هناك استجابة من جميع المواطنين بارتداء الكمامات، وهناك التزام بنسبة 98% من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، لكون الجميع يعلم أن هذا القرار لصالحه.

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