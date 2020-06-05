شفاء 4 مصابين من كورونا بـ«عزل المدينة الجامعية» فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير منظومة العمل بالمدينة الجامعية (بنات) المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، والتي حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.وكشف التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، عن تعافي 4 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 112 حالة ممن غادروا المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارًا من الرابع من الشهر الماضى لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام.