أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكى (صورة)

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة مؤثرة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد إجرائه عملية جراحية.ونشر أحمد زاهر صورة للفنان أشرف زكي، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "ألف مليون سلامة يا دكتور أشرف يا أبو الرجولة والجدعنة ياللي عمرك ما سبت حد في محنة إلا وكنت جنبه، ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيب الكل أرجو الدعاء لدكتوري وأستاذي أشرف زكي".يُشار إلى أن أشرف زكي، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، كشف عن أسباب غياب الفنانين في جنازة الفنان حسن حسنى، قائلًا: "الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له".