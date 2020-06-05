وزير النقل: انتهاء تطوير 90 عربة قطار إسبانى مكيفة

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة في ورش أبوراضي للسكك الحديدية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.وأشار الوزير- في تصريحات صحفية- إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد، الأول يتمثل في تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب، حيث جار تطوير ٢٠٠ عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ٩٠ عربة إسباني مكيفة بأيدي العاملين بورش أبوراضي، والاتجاه الثاني يتمثل في التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات ومنها صفقة الـ1300 عربة سكة حديد، التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.وأضاف أن هناك 33 عربة سكة حديد جديدة تم تصنيعها في روسيا ضمن الصفقة التي كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الماضي، ولكن بسبب الظروف الخاصة بكورونا سيتم شحنها خلال هذا الشهر لتوريدها إلى سكك حديد مصر، على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35عربة شهريًا) بالإضافة إلى أنه تم إبرام عقد توريد 6 قطارات متكاملة، وعقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية بقيمة ١٥٧ مليون يورو.وأكد وزير النقل أنه يتم تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه الصفقات، وتوالي وصول العربات الجديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى، وسيساهم ذلك في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.