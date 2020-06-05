روسيا تعقد اجتماع «أوبك» غدًا

قالت وزارة الطاقة الروسية إن مؤتمرًا بالفيديو لمجموعة من كبار منتجي النفط، فيما يعرف بأوبك+، سيُعقد غدًا السبت.وبشكل منفصل، أبلغ مصدر بأوبك+ رويترز أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ويعقبه اجتماع لأوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرًا.