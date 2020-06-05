روسيا تعقد اجتماع «أوبك» غدًا
الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:07 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة الطاقة الروسية إن مؤتمرًا بالفيديو لمجموعة من كبار منتجي النفط، فيما يعرف بأوبك+، سيُعقد غدًا السبت.
وبشكل منفصل، أبلغ مصدر بأوبك+ رويترز أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ويعقبه اجتماع لأوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرًا.
وبشكل منفصل، أبلغ مصدر بأوبك+ رويترز أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ويعقبه اجتماع لأوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرًا.