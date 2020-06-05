استقرار معدل الإصابات اليومية بكورونا والحصيلة تتجاوز 6.6 مليون

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتسجيل 127،1 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 130،4 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 6 ملايين و639092.وحسب إحصائيات الجامعة، فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 391249، فيما تماثل مليونان و872731 شخصًا للشفاء منذ بداية الجائحة.وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و872،6 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (34021)، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة (108211 وفاة) وبريطانيا (39987).يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.