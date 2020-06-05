الصين تؤكد على تعاون دول «آسيان+3» لمكافحة كورونا

أكد وزير التجارة الصيني "تشونغ شان" أهمية تعزيز التعاون بين دول "آسيان+3" (رابطة دول جنوب شرق آسيا + الصين واليابان وكوريا الجنوبية) في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وتدعيم التنمية الاقتصادية.وقال شان، في كلمة خلال مؤتمر عبر الفيديو بشأن الوقاية من كوفيد-19، إن الصين مستعدة لمشاركة الخبرات في مكافحة المرض مع دول المنطقة، وستواصل تسهيل إجراءات شراء المستلزمات الطبية الصينية.وأضاف شان أنه يتعين على دول المنطقة تكثيف التعاون التجاري والاستثماري، واستقرار وتعزيز سلاسل الصناعة والإمداد الإقليمية، والحفاظ على التدفق السلس للأفراد واللوجستيات، للتخفيف من تبعات المرض واستعادة النمو الاقتصادي الإقليمي في وقت مبكر.وحث شان الدول على تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في القمة الخاصة لصيغة (آسيان+3) التي عقدت في أبريل الماضي بشأن السعي للتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هذا العام.واتفق الأطراف المشاركة في المؤتمر ـ وفقا للتجارة الصينية ـ على أن تعميق التعاون في مكافحة المرض والتعاون الاقتصادي له أهمية كبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما يتوجب بذل جهود مشتركة لمكافحة المرض، واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد الإقليمية، والحفاظ على بيئة تجارية واستثمارية حرة ومستقرة وعادلة.