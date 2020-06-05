تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية.وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفًا و668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تم الإبلاغ عنها في منطقة سول ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يعيش حوالي نصف سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 51 مليون نسمة.وشهدت كوريا الجنوبية زيادة في عدد الحالات الجديدة بعد تخفيف الكثير من إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة في أوائل شهر مايو الماضي.