الهند تسجل 9851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الجمعة تسجيل 9851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع بذلك إلى 226770 حالة إصابة، مؤكدة أنه توفي 273 شخصا ليصل إجمالي الوفيات إلى 6348 حالة وفاة.وزاد معدل الإصابات في المناطق الريفية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد عودة مئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين غادروا المدن بعد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.