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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتهم بايدن وأوباما بتأجيج العنصرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:14 ص
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن كان وراء قانون الجريمة لعام 1994 الذي ساهم في تعزيز العنصرية.

وكتب ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "كان قانون الجريمة لعام 1994 من قبل جو بايدن كارثة كاملة، فكان ينص على السجن الجماعي للسود، والعديد منهم أبرياء".

وتابع: "لقد قمت بإصلاح العدالة الجنائية، وهو أمر لم يحاول أوباما وبايدن القيام به، ولم يكن بوسعهما القيام به حتى لو حاولوا، بايدن لا يمكنه الهروب من فاتورة الجريمة".

وحاول الحزب الديمقراطي استغلال الأزمة من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل، ويعد بايدن أقرب المنافسين لمواجهة ترامب.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات على خلفية مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية، يدعى جورج فلويد 46 عامًا، في مدينة مينابوليس على يد شرطي أثناء محاولة القبض عليه.

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