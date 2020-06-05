الجيش الليبى يستهدف مخازن للذخيرة فى محور بوقرين بمصراتة

استهدفت مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي مخازن للذخيرة في محور بوقرين شرق مصراتة في ليبيا، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي سيعود إلى استخدام السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن الجيش أعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي.وأضاف "المسماري"، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر "يعلم تمامًا" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.وقال "المسماري"، في تصريحات خاصة لقناة "العربية الإخبارية"، إن المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط، مؤكدًا أن الشعب الليبي سيخرج تركيا من البلاد.