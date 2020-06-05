مدارس تطالب بالمصروفات أو طرد الطلاب.. وأولياء الأمور: «بتلوى دراعنا»

غضب عارم ينتاب أولياء الأمور بعد مطالبة بعض المدارس بمصروفات العام الجديد قبل انتهاء شهر مايو الحالي، حيث هددت بأنه في حال تأخر الدفع يعتبر الطالب ملفه خارج المدرسة.وعلى الرغم من تأكيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه سيتم التفاوض لحل هذه الأزمة بشأن دفع المصروفات، إلا أن موقف بعض هذه المداس يختلف مع أولياء الأمور، والتي ترى أنه لا مبرر لتظلم أهالي الطلاب، باعتبار أن المدرسة تحتاج لدفع مرتبات العاملين بها، وغيرها من التجديدات والإصلاحات السنوية.أولياء الأمور: نريد ضمانات لاستمرار الدراسةيقول محمد توفيق، ولي أمر، إن "العام الماضي نحن كأولياء الأمور اضحك علينا.. ولا يوجد طالب اتعلم أي شيء في التيرم الثاني من يوم انتشار كورونا.. وكل الوعود الخاصة عن التعليم أونلاين كانت كدبة إبريل.. والفلوس راحت على الارض".وأكد "توفيق" على ضرورة وجود ضمانات لأولياء الأمور، قبل دفع المصروفات للعام القادم، بأن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي من البيت إذا تعذر الاستمرار في المدرسة، على أن تكون وزارة التربية والتعليم ضامنًا، ولها دور رقابي في تنفيذ هذه الوعود ولا تكتفي بدور المتفرج.وطالب بأنه في حال تفعيل الدراسة من البيت لابد من تخفيض المصاريف، بالقدر الذي يتناسب مع الخدمة المقدمة.وتساءل "توفيق: "لماذا لا تتحمل هذه المدارس تكلفة وجود فيروس كورونا مثلما يتحملها المواطن، وتقلل من أرباحها السنوية بسبب ظروف البلد، دون تهديد أولياء الأمور بالدفع أو طرد الطالب من المدرسة وتسليمه الملف الخاص به".وأشار إلى أن شروط التعاقد مع المدرسة هو خدمة مقابل مال، "لماذا يحصلون على المال دون حصول الطالب على الخدمة؟"، مناشدًا الوزارة بتفعيل إجراءات صارمة تجاه أي مدرسة لا تنفذ سياسة التعليم عن بعد.التعليم: الموضوع قيد الدراسةوفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن تلك الأزمة سيتم دراستها مع أصحاب المدارس في الصيف الحالي، وقبل بدء العام الدراسي الجديد.وقال وزير التربية والتعليم: "ستكون مفاوضاتنا مع أصحاب المدارس الخاصة في ضوء الظروف التي ستعيشها البلد ما بعد أزمة كورونا".وأضاف "شوقى" أن الوضع الراهن يتطلب أن يكون هناك تفهم من جانب أولياء الأمور، وأيضا من جانب أصحاب المدارس الخاصة للظروف الحالية التي نمر بها.داليا: "المدارس بتلوى دراعنا"من جانبها، قالت داليا طه، ولي أمر، "مدرسة ابني طلبت مصاريف العام القادم منذ شهرين، وإلا لن يتم قبوله، وهو أمر سائد في جميع المدارس الخاصة، أسلوب لوي دراع، وبالفعل دفعت المصروفات كاملة، وبعد الدفع طلبوا مصاريف الباص أيضًا، بالرغم من عدم ضمان رجوع الطلاب أو استمرار التعليم أونلاين بالمنازل".وأضافت: "المدارس أصبحت بيزنس لأصحاب الفلوس ومجرد وسيلة لتحصيل الأموال من ولي الأمر تحت العديد من المسميات، مثل الأنشطة التعليمية والمعامل، والكتب المدرسية، وأنشطة ترفيهية وغيرها، حتى مصاريف الباص التي تم تحصيلها بالكامل العام الماضي وتعهدت برجوع جزء منها لأولياء الأمور، لم يحدث حتى الآن، فهناك مماطلة غير مبررة".وأكدت "داليا" أن الوزارة عليها حماية أولياء الأمور من الجشع، متابعة: "المدارس بتبيع وتشتري فينا، ولا حياة لمن تنادي، فتكاليف البقاء بالمنزل أضعاف الحياة الطبيعية".فيما طالبت زينب إبراهيم، ولي أمر ومدرسة موسيقى بمدرسة خاصة، بتخفيض المصروفات المدرسية، بما يتناسب مع الظروف الحالية وفقدان العديد من الآباء والأمهات لوظائفهم أو تعرضوا لتخفيض الراتب، مؤكدة أنه ليس من حق المدارس الخاصة المطالبة بمصروفات الباص الأن وإجبار أولياء الأمور على الدفع.وتضيف "إبراهيم": "المدارس الخاصة التي تطالب بفلوس الباص والسبالايز شيء سابق لأوانه، ولا يجوز الحديث عنه الآن، ويجب مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين في هذه الظروف الصعبة".مدارس خاصة: لا مبرر لكمودافعت إحدى مسئولي التقديم بمدرسة خاصة بالزمالك، عن موقف المدرسة، مؤكدة أنه لا مبرر لرفض أولياء الأمور دفع المصاريف مقابل الالتزام بتقديم الحصص التعليمية، حتى ولو كانت أونلاين، فهذه المصروفات هي مرتبات المدرسين والعاملين.وأضافت: "عند تخفيض المصروفات كيف يتسنى للإدارة دفع الرواتب كاملة، دون تسريح عمالة، وهو ما يعد ضررًا واقعًا على العاملين أيضًا، سواء بخفض رواتبهم أو تسريحهم نتيجة خفض المصروفات".وأوضحت أن المدارس الخاصة تقوم بصيانة سنوية للمباني والفصول الدراسية والكراسي والديسكات الخاصة بالطلبة، وأيضًا المعامل والألعاب الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، وغيرها من التجديدات والإصلاحات التي تقوم بها كل عام.فيما قالت مسئولة بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع، إن مصروفات المدرسة يتم دفعها كاملة للعام القادم، ولن تدفع على أقساط كما في الأعوام السابقة، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وما تحتاجه المدارس من مصاريف مختلفة ومرتبات للعاملين.وتابعت: "أما عن مصاريف الباص فهي لن تحدد الآن، لأن دفعها يتم بعد التعاقد مع الشركة الخاصة بذلك قبل بدء العام الدراسي".